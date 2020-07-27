СМИ: Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы снять сериал для студии Amazon

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский актер и продюсер Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы создать сериал по мотивам мемуаров писателя Дж. Р. Морингера "The tender bar" ("Нежный бар") для платформы Amazon, СМИ узнали, американский актер и продюсер Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы создать сериал по мотивам мемуаров писателя Дж. Р. Морингера "The tender bar" ("Нежный бар") для платформы Amazon, сообщает Deadline.

По информации издания, изначально планировалось, что шоу займется Тед Мелфи ("Скрытые фигуры", 2017 год), но в какой-то момент он выбыл из проекта.

Если сейчас сделка состоится, лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни приступит к работе вместе с продюсерами Грантом Хесловом ("Август", 2013 год) и Тедом Хоупом ("Ледяной ветер", 1997 год, "Парк культуры и отдыха", 2009 год).

Сценаристом назначили Уильяма Монахана, создавшего историю к фильму Мартина Скорсезе "Отступники" (2006 год) с Леонардо Ди Каприо и Мэттом Деймоном в главных ролях.