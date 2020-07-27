https://ria.ru/20200727/1574967700.html
СМИ: Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы снять сериал для студии Amazon
СМИ узнали, американский актер и продюсер Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы создать сериал по мотивам мемуаров писателя Дж. Р. Морингера "The tender bar"... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:55
2020-07-27T14:55
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сша
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, джордж клуни, мартин скорсезе, сша
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, американский актер и продюсер Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы создать сериал по мотивам мемуаров писателя Дж. Р. Морингера "The tender bar" ("Нежный бар") для платформы Amazon, сообщает
Deadline.
По информации издания, изначально планировалось, что шоу займется Тед Мелфи ("Скрытые фигуры", 2017 год), но в какой-то момент он выбыл из проекта.
Если сейчас сделка состоится, лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни приступит к работе вместе с продюсерами Грантом Хесловом ("Август", 2013 год) и Тедом Хоупом ("Ледяной ветер", 1997 год, "Парк культуры и отдыха", 2009 год).
Сценаристом назначили Уильяма Монахана, создавшего историю к фильму Мартина Скорсезе "Отступники" (2006 год) с Леонардо Ди Каприо и Мэттом Деймоном в главных ролях.
В книге "The tender bar", опубликованной в 2005 году, Дж. Р. Морингер описывает времена своей юности, когда жил в Лонг-Айленде (США). В этом городе он общался с посетителями бара, которым владел его дядя, влюблялся и в чем-то разочаровался.