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Мишустин рассказал об эксперименте по досудебному обжалованию проверок
Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке начнется во всех регионах России в августе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:06
михаил мишустин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Мишустин рассказал об эксперименте по досудебному обжалованию проверок

11:06 27.07.2020
261
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке начнется во всех регионах России в августе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В августе во всех регионах России начнется эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале госуслуг смогут обжаловать решение надзорных органов в досудебном порядке, в том числе оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, внедрение электронного формата в сфере контроля и надзора делается для снижения количества злоупотреблений и повышения прозрачности.
Премьер сообщил, что в эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор.
В настоящий момент предприниматели могут обжаловать решения контролеров как в судебном порядке, так и в административном, при этом жалоба отправляется в сам госорган. Однако порядок досудебного обжалования как самостоятельного института законом не установлен, в том числе не прописаны основания досудебного обжалования.
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Михаил МишустинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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