Мишустин рассказал об эксперименте по досудебному обжалованию проверок

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке начнется во всех регионах России в августе, заявил премьер-министр РФ Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке начнется во всех регионах России в августе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"В августе во всех регионах России начнется эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале госуслуг смогут обжаловать решение надзорных органов в досудебном порядке, в том числе оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, внедрение электронного формата в сфере контроля и надзора делается для снижения количества злоупотреблений и повышения прозрачности.

Ростехнадзор, Росздравнадзор. Премьер сообщил, что в эксперименте участвуют МЧС