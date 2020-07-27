Правительство поможет людям, задействованным в тушении природных пожаров

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Питание для людей, задействованных в тушении природных пожаров в России, будет бесплатным, эти средства выделят из федерального бюджета, сообщил глава правительства РФ Питание для людей, задействованных в тушении природных пожаров в России, будет бесплатным, эти средства выделят из федерального бюджета, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин

"Продолжается тушение лесных пожаров по всей стране. На прошлом оперативном совещании с вице-премьерами мы подробно обсуждали эту тему, Виктория Валерьевна Абрамченко подняла вопрос о бесплатном питании для людей, которые задействованы на тушении лесных пожаров. Вопрос решён, питание будет обеспечено за счёт федерального бюджета", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Чтобы сложности с организацией такого питания не повторялись в будущем, кабмин также меняет правила расходования и учета средств лесных субвенций регионам, отметил он. "Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать для них нормальные условия", - подчеркнул премьер.

Глава кабмина уточнил, что средства субвенций будут направлены и на организацию регулярных тренировок сотрудников парашютно-десантных служб лесопожарных формирований и летчиков-наблюдателей, что позволит поддерживать их постоянную готовность. Он также указал, что важно системно работать на предупреждение лесных пожаров.