https://ria.ru/20200727/1574967571.html
Правительство поможет людям, задействованным в тушении природных пожаров
Питание для людей, задействованных в тушении природных пожаров в России, будет бесплатным, эти средства выделят из федерального бюджета, сообщил глава... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:05
2020-07-27T11:05
виктория абрамченко
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Питание для людей, задействованных в тушении природных пожаров в России, будет бесплатным, эти средства выделят из федерального бюджета, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Продолжается тушение лесных пожаров по всей стране. На прошлом оперативном совещании с вице-премьерами мы подробно обсуждали эту тему, Виктория Валерьевна Абрамченко подняла вопрос о бесплатном питании для людей, которые задействованы на тушении лесных пожаров. Вопрос решён, питание будет обеспечено за счёт федерального бюджета", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Чтобы сложности с организацией такого питания не повторялись в будущем, кабмин также меняет правила расходования и учета средств лесных субвенций регионам, отметил он. "Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать для них нормальные условия", - подчеркнул премьер.
Глава кабмина уточнил, что средства субвенций будут направлены и на организацию регулярных тренировок сотрудников парашютно-десантных служб лесопожарных формирований и летчиков-наблюдателей, что позволит поддерживать их постоянную готовность. Он также указал, что важно системно работать на предупреждение лесных пожаров.
Во время аналогичной встречи с вице-премьерами на минувшей неделе Мишустин поручил кабмину оперативно подготовить все необходимые документы для борьбы с лесными пожарами, а вице-премьеру Виктории Абрамченко - держать ситуацию на постоянном контроле. Тогда в ходе своего доклада Абрамченко
предложила определить подразделения МЧС
России единственным исполнителем работ по доставке сил и средств "Авиалесоохраны" и организовать обеспечение бесплатным питанием и водой тех, кто задействован на тушении лесных пожаров. Премьер пообещал поддержать эту инициативу.