Эксперт прокомментировал заявление Мааса об участии России в G7

Ранее Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. По его словам, пока не будет решен вопрос Крыма и Украины, шансов на включение России в формат он не видит.

"Это своего рода удар исподтишка. Особенно цинично это звучит на фоне недавнего разговора Путина и Зеленского, которые обсуждали украинский кризис. Вместо того, чтобы поддержать такие инициативы по хоть какому-то наведению мостов, МИД ФРГ, наоборот, эскалирует конфликт, делая подобные заявления. Такое заявление можно призвать неконструктивным, ненаправленным на деэскалацию российско-украинских отношений, а также отражающим текущую конъюнктуру в политическом классе ЕС", - считает Камкин.

Он также отметил, что Германию в отношении РФ раздирают противоречия между политической дисциплиной в рамках ЕС и вопросами экономической целесообразности.

"Что касается того же " Северного потока-2 ", двусторонних экономических контактов, то германский бизнес обеими руками за, но что касается политических вопросов, связанных с коллективным мнением Брюсселя, у Германии, с одной стороны, связаны руки, с другой - немецкий политический класс, по крайней мере партии Евроатлантического толка, скованы в своих действиях относительно русско-германских отношений политикой ценностей. В свое время ЕС в 2014 году не признал воссоединение Крыма с Россией, и они до сих пор находятся в этой тупиковой ситуации: историческим фактом является возврат Крыма в РФ, но Германия упорно не хочет замечать этого факта так же, как и не хочет признавать Абхазию Южную Осетию , но при этом усиленно педалирует факт признания Косово", - отметил эксперт.

По словам собеседника агентства, по украинскому и осетинскому вопросами между РФ и Германией есть непреодолимые противоречия.

"В свете жесткой позиции Берлина и Брюсселя по данному вопросу можно прогнозировать, что на обозримую перспективу Россия, скорее всего, обратно в формат бывшей G8 не вернется, но в принципе это России особо и не нужно. Двусторонний диалог все равно ведется. Путин встречается и с Меркель , и с Макроном, и с другими лидерами "большой семерки", поэтому членство России в G7 во многом было вопросом статусного характера, но не системообразующего", - констатировал Камкин.