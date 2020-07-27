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Эксперт прокомментировал заявление Мааса об участии России в G7
Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в G7 из-за нерешенного украинского вопроса, выглядит особенно цинично после... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:03
россия
александр камкин
северный поток — 2
хайко маас
g7
владимир путин
германия
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5
россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр камкин, северный поток — 2, хайко маас, g7, владимир путин, германия

Эксперт прокомментировал заявление Мааса об участии России в G7

11:03 27.07.2020
13208
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в G7 из-за нерешенного украинского вопроса, выглядит особенно цинично после недавнего телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и не направлено на снижение напряженности в российско-украинских отношениях, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Ранее Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. По его словам, пока не будет решен вопрос Крыма и Украины, шансов на включение России в формат он не видит.
"Это своего рода удар исподтишка. Особенно цинично это звучит на фоне недавнего разговора Путина и Зеленского, которые обсуждали украинский кризис. Вместо того, чтобы поддержать такие инициативы по хоть какому-то наведению мостов, МИД ФРГ, наоборот, эскалирует конфликт, делая подобные заявления. Такое заявление можно призвать неконструктивным, ненаправленным на деэскалацию российско-украинских отношений, а также отражающим текущую конъюнктуру в политическом классе ЕС", - считает Камкин.
Он также отметил, что Германию в отношении РФ раздирают противоречия между политической дисциплиной в рамках ЕС и вопросами экономической целесообразности.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
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"Что касается того же "Северного потока-2", двусторонних экономических контактов, то германский бизнес обеими руками за, но что касается политических вопросов, связанных с коллективным мнением Брюсселя, у Германии, с одной стороны, связаны руки, с другой - немецкий политический класс, по крайней мере партии Евроатлантического толка, скованы в своих действиях относительно русско-германских отношений политикой ценностей. В свое время ЕС в 2014 году не признал воссоединение Крыма с Россией, и они до сих пор находятся в этой тупиковой ситуации: историческим фактом является возврат Крыма в РФ, но Германия упорно не хочет замечать этого факта так же, как и не хочет признавать Абхазию и Южную Осетию, но при этом усиленно педалирует факт признания Косово", - отметил эксперт.
По словам собеседника агентства, по украинскому и осетинскому вопросами между РФ и Германией есть непреодолимые противоречия.
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"В свете жесткой позиции Берлина и Брюсселя по данному вопросу можно прогнозировать, что на обозримую перспективу Россия, скорее всего, обратно в формат бывшей G8 не вернется, но в принципе это России особо и не нужно. Двусторонний диалог все равно ведется. Путин встречается и с Меркель, и с Макроном, и с другими лидерами "большой семерки", поэтому членство России в G7 во многом было вопросом статусного характера, но не системообразующего", - констатировал Камкин.
В воскресенье по украинской инициативе состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00.01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.
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РоссияАлександр КамкинСеверный поток — 2Хайко МаасG7Владимир ПутинГермания
Популярные комментарии
Я не пойму, а чего они нас, без нас, "поженить" всё хотят? Нам эта Джейсеван нужна как собаке пятое колесо.
27 июля, 11:56
Григорий Победоносный
1100000
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