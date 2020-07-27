https://ria.ru/20200727/1574967274.html
ПДК вредных веществ перед первой линией бонов в Норильске превышает норму
Предельно допустимая концентрация (ПДК) разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске перед первой линией бонов превышает норму в 8 раз, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:03
2020-07-27T11:03
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
перед первой линией бонов превышает норму в 8 раз, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
На прошлой неделе это превышение ПДК было меньшим - в 1,3 раза.
"Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 8 раз, в устье реки Амбарная превышения ПДК не зафиксированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего с момента аварии на ТЭЦ-3 проведен отбор 738 проб, в том числе 663 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор
оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.