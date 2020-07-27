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В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 216
Три пациента в возрасте от 52 до 76 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, здоровье - общество, тула

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 216

11:01 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 52 до 76 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 216, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35 человек.
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"Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8198 человек, выздоровели 6757 пациентов. Всего в регионе скончались 216 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
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