В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 216

"Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8198 человек, выздоровели 6757 пациентов. Всего в регионе скончались 216 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.