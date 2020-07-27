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В Челябинской области дело матери погибшего младенца направили в суд
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Златоуста, которая оставила на несколько дней одного в квартире 11-месячного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:58
следственный комитет россии (ск рф)
златоуст
челябинская область
происшествия
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златоуст
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), златоуст, челябинская область, происшествия

В Челябинской области дело матери погибшего младенца направили в суд

10:58 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Златоуста, которая оставила на несколько дней одного в квартире 11-месячного младенца, отчего он скончался, дело направили в суд, сообщило в понедельник следственное управление СКРФ по Челябинской области.
Как сообщалось, тело мальчика было найдено его бабушкой в квартире в Златоусте 25 октября 2019 года. Региональный СУСК возбудил уголовное дело. По данным СУСК, в октябре 2019 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из квартиры с семилетним сыном, закрыв дверь и оставив без присмотра 11-месячного сына и 3-летнюю дочь. Через три дня в квартиру пришла бабушка детей, которая не смогла дозвониться до дочери. В квартире она обнаружила мертвым младенца, который скончался от обезвоживания и истощения. Обвиняемая со старшим сыном вернулась в город через неделю.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктами "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), уточняется в сообщении.
В настоящее время дочь и сын обвиняемой переданы в социальные органы, по инициативе следственных органов поставлен вопрос о ее лишении родительских прав, поясняет СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 июня, 14:19
В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело
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Следственный комитет России (СК РФ)ЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
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