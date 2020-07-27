В Челябинской области дело матери погибшего младенца направили в суд

Как сообщалось, тело мальчика было найдено его бабушкой в квартире в Златоусте 25 октября 2019 года. Региональный СУСК возбудил уголовное дело. По данным СУСК, в октябре 2019 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из квартиры с семилетним сыном, закрыв дверь и оставив без присмотра 11-месячного сына и 3-летнюю дочь. Через три дня в квартиру пришла бабушка детей, которая не смогла дозвониться до дочери. В квартире она обнаружила мертвым младенца, который скончался от обезвоживания и истощения. Обвиняемая со старшим сыном вернулась в город через неделю.