На выборах в Белоруссии выросло число аккредитованных наблюдателей

МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Число аккредитованных международных наблюдателей на выборах президента Белоруссии с минувшей пятницы выросло вдвое - до 68, сообщил в понедельник ЦИК республики.
Ранее, 24 июля, к мониторингу избирательной кампании в Белоруссии приступила миссия СНГ, на тот момент от нее были аккредитованы 34 представителя.
"Содружество Независимых Государств, в том числе Исполнительный комитет СНГ – 34 (наблюдателя аккредитованы – ред.), Межпарламентская ассамблея СНГ - 34", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комиссии.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что внешнеполитическое ведомство направило приглашения наблюдать за выборами главы государства в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС. При этом БДИПЧ ОБСЕ ранее заявляло, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике. Выборы главы государства назначены на 9 августа.