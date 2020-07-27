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На выборах в Белоруссии выросло число аккредитованных наблюдателей
Число аккредитованных международных наблюдателей на выборах президента Белоруссии с минувшей пятницы выросло вдвое - до 68, сообщил в понедельник ЦИК... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, белоруссия, в мире

На выборах в Белоруссии выросло число аккредитованных наблюдателей

10:57 27.07.2020
243
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Число аккредитованных международных наблюдателей на выборах президента Белоруссии с минувшей пятницы выросло вдвое - до 68, сообщил в понедельник ЦИК республики.
Ранее, 24 июля, к мониторингу избирательной кампании в Белоруссии приступила миссия СНГ, на тот момент от нее были аккредитованы 34 представителя.
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23 июля, 18:37
Представители Белоруссии и ЕС обсудили президентские выборы в республике
"Содружество Независимых Государств, в том числе Исполнительный комитет СНГ – 34 (наблюдателя аккредитованы – ред.), Межпарламентская ассамблея СНГ - 34", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комиссии.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что внешнеполитическое ведомство направило приглашения наблюдать за выборами главы государства в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС. При этом БДИПЧ ОБСЕ ранее заявляло, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике. Выборы главы государства назначены на 9 августа.
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21 июля, 10:37
На выборах в Белоруссии аккредитовались 42 856 национальных наблюдателей
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Бюро по демократическим институтам и правам человекаСНГБелоруссияВ мире
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