https://ria.ru/20200727/1574966798.html
На Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19 среди медработников
Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков с апреля снизился почти в 3 раза и продолжает снижаться, сообщил в понедельник министр... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:55
2020-07-27T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_00a9ddb348670efcfe5f3a297f35ce0c.jpg
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_00a9ddb348670efcfe5f3a297f35ce0c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e08865b02bc52130f2efa7389bab5d27.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_6a3ba300cdbfb51535f2e0b64ae7605e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков с апреля снизился почти в 3 раза и продолжает снижаться, сообщил в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов
.
Ранее министр сообщал, что на Украине за время пандемии заразились коронавирусом 8 380 медиков.
"Если посмотреть, что у нас происходило в начале апреля, то у нас с общего количества заболевших около 20% были медработники. На сегодняшний день уже по июню и июлю мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6 до 7 и он постоянно снижается… Почти в 3 раза снизилось количество медработников, которые болеют коронавирусом", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.
По его словам, на это повлияло то, что медработников уже обеспечили средствами защиты и наладили правила инфекционного контроля.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 65 656 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 616 человек, выздоровели 36 122 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.