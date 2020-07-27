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На Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19 среди медработников
Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков с апреля снизился почти в 3 раза и продолжает снижаться, сообщил в понедельник министр... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:56
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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире

На Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19 среди медработников

10:55 27.07.2020 (обновлено: 10:56 27.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков с апреля снизился почти в 3 раза и продолжает снижаться, сообщил в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее министр сообщал, что на Украине за время пандемии заразились коронавирусом 8 380 медиков.
"Если посмотреть, что у нас происходило в начале апреля, то у нас с общего количества заболевших около 20% были медработники. На сегодняшний день уже по июню и июлю мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6 до 7 и он постоянно снижается… Почти в 3 раза снизилось количество медработников, которые болеют коронавирусом", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.
По его словам, на это повлияло то, что медработников уже обеспечили средствами защиты и наладили правила инфекционного контроля.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 65 656 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 616 человек, выздоровели 36 122 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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