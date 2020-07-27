На Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19 среди медработников

"Если посмотреть, что у нас происходило в начале апреля, то у нас с общего количества заболевших около 20% были медработники. На сегодняшний день уже по июню и июлю мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6 до 7 и он постоянно снижается… Почти в 3 раза снизилось количество медработников, которые болеют коронавирусом", - сказал Степанов на брифинге в понедельник.