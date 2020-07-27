В Москве накануне Дня Военно-морского флота поженились более 700 пар

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничные даты пользуются популярностью среди молодоженов, накануне Дня Праздничные даты пользуются популярностью среди молодоженов, накануне Дня ВМФ , 24 и 25 июля, брак решили заключить более 700 пар, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития Москвы

"День Военно-морского флота в этом году пользуется особой популярностью у молодоженов. Накануне праздника поженились более 700 пар. Кроме того, во Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье прошли ночные регистрации брака, там поженилось максимальное количество пар – около 10", - рассказали агентству в пресс-службе.

Вместе с тем в комплексе отметили, что на регистрацию брака с военнослужащим подать заявление можно также в любом отделе ЗАГС или онлайн через Единый портал госуслуг. Церемония бракосочетания в этом случае проводится по общим правилам в назначенный день не ранее месяца со дня подачи заявления, однако при особых обстоятельствах этот срок может быть сокращен.