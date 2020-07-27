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В Москве накануне Дня Военно-морского флота поженились более 700 пар
Праздничные даты пользуются популярностью среди молодоженов, накануне Дня ВМФ, 24 и 25 июля, брак решили заключить более 700 пар, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:08
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, общество

В Москве накануне Дня Военно-морского флота поженились более 700 пар

10:52 27.07.2020 (обновлено: 11:08 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания
Церемония бракосочетания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Праздничные даты пользуются популярностью среди молодоженов, накануне Дня ВМФ, 24 и 25 июля, брак решили заключить более 700 пар, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"День Военно-морского флота в этом году пользуется особой популярностью у молодоженов. Накануне праздника поженились более 700 пар. Кроме того, во Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье прошли ночные регистрации брака, там поженилось максимальное количество пар – около 10", - рассказали агентству в пресс-службе.
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Вместе с тем в комплексе отметили, что на регистрацию брака с военнослужащим подать заявление можно также в любом отделе ЗАГС или онлайн через Единый портал госуслуг. Церемония бракосочетания в этом случае проводится по общим правилам в назначенный день не ранее месяца со дня подачи заявления, однако при особых обстоятельствах этот срок может быть сокращен.
При подаче заявления паре необходимо иметь при себе паспорта, справку о наличии этих особых обстоятельств при сокращении сроков регистрации брака, если есть такие основания, также необходимо взять военный билет будущего супруга.
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