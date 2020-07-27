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В России еще 11 прекурсоров могут приравнять к наркотическим веществам
Правительство РФ подготовило проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств 11 веществ, соответствующий документ... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:47
правительство рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
правительство рф, общество

В России еще 11 прекурсоров могут приравнять к наркотическим веществам

10:47 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Правительство РФ подготовило проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств 11 веществ, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ предлагает внести дополнения в некоторые акты правительства РФ "в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ".
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Так, в проекте постановления предлагается внести в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 11 новых веществ, формулы которых приведены в пояснительной записке к документу.
Кроме того, проектом предлагается определить крупные и особо крупные размеры данных 11 прекурсоров для статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ.
"Учитывая, что предлагаемые проектом постановления изменения повлекут новые обязанности и ограничения (получение лицензий на оборот прекурсоров НС и ПВ и соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности, связанной с их оборотом), во избежание негативных последствий для субъектов предпринимательства проектом постановления предусмотрен особый порядок вступления его в силу", - отмечается в документе.
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
27 февраля, 09:54
Сколько миллионов надо посадить, чтобы победить наркотики
1110021
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