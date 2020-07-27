В России еще 11 прекурсоров могут приравнять к наркотическим веществам

Документ предлагает внести дополнения в некоторые акты правительства РФ "в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ".

Так, в проекте постановления предлагается внести в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 11 новых веществ, формулы которых приведены в пояснительной записке к документу.

Кроме того, проектом предлагается определить крупные и особо крупные размеры данных 11 прекурсоров для статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ.