https://ria.ru/20200727/1574966289.html
В России еще 11 прекурсоров могут приравнять к наркотическим веществам
Правительство РФ подготовило проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств 11 веществ, соответствующий документ... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:47
2020-07-27T10:47
правительство рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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правительство рф, общество
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Правительство РФ
подготовило проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств 11 веществ, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов
.
Документ предлагает внести дополнения в некоторые акты правительства РФ "в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ".
Так, в проекте постановления предлагается внести в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 11 новых веществ, формулы которых приведены в пояснительной записке к документу.
Кроме того, проектом предлагается определить крупные и особо крупные размеры данных 11 прекурсоров для статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ.
"Учитывая, что предлагаемые проектом постановления изменения повлекут новые обязанности и ограничения (получение лицензий на оборот прекурсоров НС и ПВ и соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности, связанной с их оборотом), во избежание негативных последствий для субъектов предпринимательства проектом постановления предусмотрен особый порядок вступления его в силу", - отмечается в документе.