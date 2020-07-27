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Опубликован трейлер сериала HBO "Страна Лавкрафта"
На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта", основанного на одноименном романе Мэтта Раффа. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, hbo

Опубликован трейлер сериала HBO "Страна Лавкрафта"

11:08 27.07.2020
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта", основанного на одноименном романе Мэтта Раффа.
Действие происходит в 1950-е годы в США. Главный герой по имени Аттикус (Джонатан Мэджорс) встречается с подругой Летицией (Джерни Смоллетт-Белл) и ее дядей Джорджем (Кортни Бернард Вэнс). Вмесет они отправляются в опасное автомобильное путешествие, чтобы найти пропавшего отца Аттикуса. По дороге герои сталкиваются с расизмом, а также жуткими чудовищами.
Шоураннер проекта – продюсер и сценарист Миша Грин, известная по работе над телевизионным сериалом Underground (выходил с 2016 по 2017 годы).
Премьера "Страны Лавкрафта" состоится 16 августа на HBO.
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