Опубликован трейлер сериала HBO "Страна Лавкрафта"

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта", основанного на одноименном романе Мэтта Раффа.

Действие происходит в 1950-е годы в США. Главный герой по имени Аттикус (Джонатан Мэджорс) встречается с подругой Летицией (Джерни Смоллетт-Белл) и ее дядей Джорджем (Кортни Бернард Вэнс). Вмесет они отправляются в опасное автомобильное путешествие, чтобы найти пропавшего отца Аттикуса. По дороге герои сталкиваются с расизмом, а также жуткими чудовищами.