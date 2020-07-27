Иран пообещал ответить на перехват самолета американскими истребителями

ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Тегеран примет меры, которые заставят США сожалеть о перехвате иранского пассажирского самолета на прошлой неделе, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном", - цитирует Мусави агентство Fars.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте (Ливан), высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Инцидент произошел в четверг, в результате, по имеющимся данным, несколько пассажиров и членов экипажа получили травмы, поскольку пилот совершил маневр, чтобы, как отмечают в Иране, уйти от столкновения.
США в свою очередь сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.