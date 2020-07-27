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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 7,5% за месяц, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

10:43 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 7,5% за месяц, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших снизилось на 7,5%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 49,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, еще 3,9% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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