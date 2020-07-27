В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

Отмечается, что 49,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, еще 3,9% – старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети.