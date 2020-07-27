В Индии выявили более 49,9 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Индии за сутки выросло более чем на 49,9 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 435 453, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 485 114 человек, выздоровели 917 567 человек (31 990 за сутки), умерли 32 771 человек (708 за сутки).

В воскресенье сообщалось о 1 385 522 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 48,6 тысячи), днем ранее - о 1 336 861 случае заболевания (прирост за сутки составил свыше 48,9 тысячи).

Наибольший рост числа заболеваний за сутки отмечен в штатах Махараштра (9 431), Андхра-Прадеш (7 627), Тамилнад (6 986), Карнатака (5 199) и Уттар-Прадеш (3 246). При этом Махараштра и Тамилнад лидируют среди штатов Индии по числу заболевших – в штатах отмечено 375 799 и 213 723 случаев заболевания соответственно.

Ранее глава минздрава Индии Харш Вардхан отметил, что показатель выздоровления в стране составляет 63,45%, а смертность является одной из самых низких в мире - 2,3%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.