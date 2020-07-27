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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили более 49,9 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 49,9 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 435 453,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:39
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, уттар-прадеш, карнатака, андхра-прадеш, здоровье - общество, воз, в мире

В Индии выявили более 49,9 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

10:39 27.07.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 49,9 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 435 453, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 485 114 человек, выздоровели 917 567 человек (31 990 за сутки), умерли 32 771 человек (708 за сутки).
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В воскресенье сообщалось о 1 385 522 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 48,6 тысячи), днем ранее - о 1 336 861 случае заболевания (прирост за сутки составил свыше 48,9 тысячи).
Наибольший рост числа заболеваний за сутки отмечен в штатах Махараштра (9 431), Андхра-Прадеш (7 627), Тамилнад (6 986), Карнатака (5 199) и Уттар-Прадеш (3 246). При этом Махараштра и Тамилнад лидируют среди штатов Индии по числу заболевших – в штатах отмечено 375 799 и 213 723 случаев заболевания соответственно.
Ранее глава минздрава Индии Харш Вардхан отметил, что показатель выздоровления в стране составляет 63,45%, а смертность является одной из самых низких в мире - 2,3%.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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