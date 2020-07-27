https://ria.ru/20200727/1574965472.html
В Молдавии отменили мероприятия в День Независимости из-за коронавируса
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий в конце августа, когда в стране... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:36
2020-07-27T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ион кику
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/35/1558863509_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3eaaa540f44cb127889360f5d6668e5d.jpg
https://ria.ru/20200727/1574964853.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/35/1558863509_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3eaaa540f44cb127889360f5d6668e5d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/35/1558863509_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c730865147b4cd1f3bfc47987c30145f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155886/35/1558863509_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_dd59e11cb970af89c15dba7c8ceccc61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ион кику, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
на брифинге в понедельник заявил, что власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий в конце августа, когда в стране отмечают День независимости и другие праздники.
"Мы обсудили национальные праздники, которые в Молдавии отмечают в конце августа, в этом году, разумеется, мы не сможем проводить эти мероприятия при участии населения. Будет больше культурных мероприятий, которые будут транслироваться по ТВ", - заявил Кику.
В конце августа в Молдавии отмечают сразу три важных праздника: 24 августа – годовщину освобождения республики от фашизма, 27 августа – День независимости страны, 31 августа – Национальный день родного языка. В правительстве обсуждалась возможность провести праздничные мероприятия, однако власти не спешили принимать решения, чтобы оценить ситуацию с пандемией. Двадцать четвертого июля было принято решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до конца лета, из-за чего провести праздники становится невозможным.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 034 зарегистрированных случаях коронавируса, 735 из которых стали летальными.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.