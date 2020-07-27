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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии отменили мероприятия в День Независимости из-за коронавируса
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий в конце августа, когда в стране... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:36
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353
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коронавирус covid-19, ион кику, молдавия, в мире

В Молдавии отменили мероприятия в День Независимости из-за коронавируса

10:36 27.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМузыканты военного духового оркестра в Кишиневе
Музыканты военного духового оркестра в Кишиневе
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Музыканты военного духового оркестра в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий в конце августа, когда в стране отмечают День независимости и другие праздники.
"Мы обсудили национальные праздники, которые в Молдавии отмечают в конце августа, в этом году, разумеется, мы не сможем проводить эти мероприятия при участии населения. Будет больше культурных мероприятий, которые будут транслироваться по ТВ", - заявил Кику.
В конце августа в Молдавии отмечают сразу три важных праздника: 24 августа – годовщину освобождения республики от фашизма, 27 августа – День независимости страны, 31 августа – Национальный день родного языка. В правительстве обсуждалась возможность провести праздничные мероприятия, однако власти не спешили принимать решения, чтобы оценить ситуацию с пандемией. Двадцать четвертого июля было принято решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до конца лета, из-за чего провести праздники становится невозможным.
Ранее власти Молдавии сообщили о 23 034 зарегистрированных случаях коронавируса, 735 из которых стали летальными.
Триумфальная арка в Кишиневе
Вчера, 10:29
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В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ион КикуМолдавияВ мире
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