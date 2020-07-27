В Молдавии отменили мероприятия в День Независимости из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что власти приняли решение отказаться от массовых мероприятий в конце августа, когда в стране отмечают День независимости и другие праздники.

"Мы обсудили национальные праздники, которые в Молдавии отмечают в конце августа, в этом году, разумеется, мы не сможем проводить эти мероприятия при участии населения. Будет больше культурных мероприятий, которые будут транслироваться по ТВ", - заявил Кику.

В конце августа в Молдавии отмечают сразу три важных праздника: 24 августа – годовщину освобождения республики от фашизма, 27 августа – День независимости страны, 31 августа – Национальный день родного языка. В правительстве обсуждалась возможность провести праздничные мероприятия, однако власти не спешили принимать решения, чтобы оценить ситуацию с пандемией. Двадцать четвертого июля было принято решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до конца лета, из-за чего провести праздники становится невозможным.

Ранее власти Молдавии сообщили о 23 034 зарегистрированных случаях коронавируса, 735 из которых стали летальными.

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.