В детских лагерях Кузбасса проводят проверку из-за вспышек коронавируса

В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

"В Новокузнецком районе в детских оздоровительных лагерях выявлены заболевания коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательство об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства", – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.