В детских лагерях Кузбасса проводят проверку из-за вспышек коронавируса

КЕМЕРОВО, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за заражений коронавирусом в детских лагерях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что двоих детей и четырех взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, несмотря на то что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора. Позже стало известно, что вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", там заболели шесть сотрудников.
"В Новокузнецком районе в детских оздоровительных лагерях выявлены заболевания коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательство об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства", – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецкого района, результаты находятся на контроле прокуратуры области.