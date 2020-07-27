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В детских лагерях Кузбасса проводят проверку из-за вспышек коронавируса
Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за заражений коронавирусом в детских лагерях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:35
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, здоровье - общество, кемеровская область

В детских лагерях Кузбасса проводят проверку из-за вспышек коронавируса

10:35 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КЕМЕРОВО, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за заражений коронавирусом в детских лагерях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что двоих детей и четырех взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, несмотря на то что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора. Позже стало известно, что вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", там заболели шесть сотрудников.
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"В Новокузнецком районе в детских оздоровительных лагерях выявлены заболевания коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательство об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства", – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецкого района, результаты находятся на контроле прокуратуры области.
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