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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьшие темпы зафиксированы в Подмосковье и Липецкой области (0,2%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, московская область (подмосковье), забайкальский край, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:34 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьшие темпы зафиксированы в Подмосковье и Липецкой области (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область, Липецкая область - 0,2%, 3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край, г. Севастополь - 0,3%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ивановская область, Тульская область - 0,4%, 5. Республика Тыва, Орловская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьМосковская область (Подмосковье)Забайкальский крайОбщество
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