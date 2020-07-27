Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьшие темпы зафиксированы в Подмосковье и Липецкой области (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Московская область, Липецкая область - 0,2%, 3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край, г. Севастополь - 0,3%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ивановская область, Тульская область - 0,4%, 5. Республика Тыва, Орловская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.