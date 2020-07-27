В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом

Ученые назвали болезнь, которая повышает риск смерти от COVID-19 в 12 раз

Ученые назвали болезнь, которая повышает риск смерти от COVID-19 в 12 раз

За ней следуют Свердловская область (+252), Нижегородская область (+188), Ханты-Мансийский автономный округ (+188), Санкт-Петербург (+172) и Иркутская область (+165). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (трое заболевших), на Чукотке и в Севастополе (по одному).