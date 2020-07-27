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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574965141.html
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:44
распространение нового коронавируса
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Это тот самый Арсений, которому все надоело? Он снова решил высТУПИТЬ и поразить всех свежестью взгляда)
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 27.07.2020 (обновлено: 11:44 27.07.2020)
20947
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+694 случая), причем в столице этот показатель упал на 7,5 процента за месяц.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
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За ней следуют Свердловская область (+252), Нижегородская область (+188), Ханты-Мансийский автономный округ (+188), Санкт-Петербург (+172) и Иркутская область (+165). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (трое заболевших), на Чукотке и в Севастополе (по одному).
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Накануне сообщалось о 5765 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 818 120 заразившихся коронавирусом, из них почти 13,5 тысячи умерли, 603 тысячи вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 15,7 миллиона больных COVID-19, как минимум 640 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Никогда такого не было и вот опять)))))
27 июля, 10:35
Егор Панкратов
251015
Это тот самый Арсений, которому все надоело? Он снова решил высТУПИТЬ и поразить всех свежестью взгляда)
27 июля, 10:42
aaihal21
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