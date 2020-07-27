В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных COVID-19, у 24,9 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+694 случая), причем в столице этот показатель упал на 7,5 процента за месяц.
За ней следуют Свердловская область (+252), Нижегородская область (+188), Ханты-Мансийский автономный округ (+188), Санкт-Петербург (+172) и Иркутская область (+165). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (трое заболевших), на Чукотке и в Севастополе (по одному).
Выздоровели 3079 человек, 85 скончались.
Накануне сообщалось о 5765 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 818 120 заразившихся коронавирусом, из них почти 13,5 тысячи умерли, 603 тысячи вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 15,7 миллиона больных COVID-19, как минимум 640 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.