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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки выписали 3079 человек после COVID-19
Более трех тысяч человек выписаны в России после COVID-19, за все время выписаны 603 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 3079 человек после COVID-19

10:32 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Более трех тысяч человек выписаны в России после COVID-19, за все время выписаны 603 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 079 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 603 329", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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