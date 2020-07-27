В России за сутки выписали 3079 человек после COVID-19

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Более трех тысяч человек выписаны в России после COVID-19, за все время выписаны 603 329, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 079 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 603 329", - говорится в сообщении.