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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574965093.html
В Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом

10:32 27.07.2020 (обновлено: 10:33 27.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 694, 2. Свердловская область - 252, 3. Нижегородская область - 188", - говорится в сообщении.
Врач скорой медицинской помощи
Вчера, 10:32Распространение нового коронавируса
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
Также отмечается, что наименьшее число случаев заболевания за сутки отмечено в Еврейской автономной области — три, Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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