В Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 694, 2. Свердловская область - 252, 3. Нижегородская область - 188", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наименьшее число случаев заболевания за сутки отмечено в Еврейской автономной области — три, Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.