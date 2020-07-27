https://ria.ru/20200727/1574964853.html
Правительство Молдавии возобновит переговоры с Россией по кредиту
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что в среду правительство утвердит решение, согласно которому будут официально запущены переговоры с РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:29
2020-07-27T10:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, ион кику, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
на брифинге в понедельник заявил, что в среду правительство утвердит решение, согласно которому будут официально запущены переговоры с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
"В среду мы утвердим решение правительства, согласно которому официально будут запущены переговоры с Россией, надеемся, что в не слишком отдаленной перспективе мы сможем подписать соглашение с Россией, которое будет учитывать и решение Конституционного суда", - заявил Кику.
По словам премьера, эта сумма уже была учтена при внесении поправок в государственный бюджет, поэтому без нее у страны возникнут финансовые трудности.