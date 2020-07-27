Правительство Молдавии возобновит переговоры с Россией по кредиту

КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что в среду правительство утвердит решение, согласно которому будут официально запущены переговоры с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.

"В среду мы утвердим решение правительства, согласно которому официально будут запущены переговоры с Россией, надеемся, что в не слишком отдаленной перспективе мы сможем подписать соглашение с Россией, которое будет учитывать и решение Конституционного суда", - заявил Кику.