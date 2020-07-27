Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

В документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, в том числе соблюдению социальной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты персоналом, генеральной уборке помещений с дезинфицирующими средствами, очистке и дезинфекции вентиляционной системы, уточнили в пресс-службе.