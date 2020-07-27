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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках
Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в аквапарках, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

10:49 27.07.2020
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© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
Аквапарк
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
Аквапарк. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в аквапарках, сообщила пресс-служба ведомства.
В документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, в том числе соблюдению социальной дистанции, использованию средств индивидуальной защиты персоналом, генеральной уборке помещений с дезинфицирующими средствами, очистке и дезинфекции вентиляционной системы, уточнили в пресс-службе.
"Соблюдение всех мер предосторожности при посещении аквапарков позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей",- отметили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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