Свердловский детский омбудсмен не будет вмешиваться в проверку монастыря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что не видит оснований для жесткого вмешательства в проверку о ненадлежащем обращении с воспитанниками в Среднеуральском женском монастыре

Ранее екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что связалась с уполномоченным в регионе, а также сказала, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители. В региональном СУСК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались.

"Ко мне обратились родители с некой претензией о том, что не совсем корректно была выстроена встреча со следователем. Эту тему обсудили. Сегодня каких-то сигналов о том, что нужно тут жестко вмешиваться, даже не то, что не увидел, – не почувствовал. Мы достаточно много работаем с ситуациями, когда что-то угрожает детям. Здесь у меня оснований для жесткого вмешательства нет", - сказал Мороков.

Собеседник агентства уточнил, что с послушниками монастыря состоялся "нормальный, конструктивный разговор". Он добавил, что родители воспитанников обители наняли адвоката, который будет защищать их интересы.

"Я обращал внимание родителей, что, в первую очередь, любые следственные действия неприятны, но сегодня нужно установить истину… Договаривались, как нам это легче сделать, чтобы дети меньше чувствовали это. Предложил вместе это делать: не только следователям, но и родителям, тем, кто отвечает за работу монастыря, воспитание детей. До этого, как мне кажется, мы договорились", - подчеркнул Мороков.