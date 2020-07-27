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Свердловский детский омбудсмен не будет вмешиваться в проверку монастыря
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что не видит оснований для жесткого вмешательства в проверку о... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:28
игорь мороков
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
общество
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353
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игорь мороков, анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, общество

Свердловский детский омбудсмен не будет вмешиваться в проверку монастыря

10:28 27.07.2020
395
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа территории Среднеуральского женского монастыря
На территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил РИА Новости, что не видит оснований для жесткого вмешательства в проверку о ненадлежащем обращении с воспитанниками в Среднеуральском женском монастыре.
Ранее екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что связалась с уполномоченным в регионе, а также сказала, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители. В региональном СУСК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
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"Ко мне обратились родители с некой претензией о том, что не совсем корректно была выстроена встреча со следователем. Эту тему обсудили. Сегодня каких-то сигналов о том, что нужно тут жестко вмешиваться, даже не то, что не увидел, – не почувствовал. Мы достаточно много работаем с ситуациями, когда что-то угрожает детям. Здесь у меня оснований для жесткого вмешательства нет", - сказал Мороков.
Собеседник агентства уточнил, что с послушниками монастыря состоялся "нормальный, конструктивный разговор". Он добавил, что родители воспитанников обители наняли адвоката, который будет защищать их интересы.
"Я обращал внимание родителей, что, в первую очередь, любые следственные действия неприятны, но сегодня нужно установить истину… Договаривались, как нам это легче сделать, чтобы дети меньше чувствовали это. Предложил вместе это делать: не только следователям, но и родителям, тем, кто отвечает за работу монастыря, воспитание детей. До этого, как мне кажется, мы договорились", - подчеркнул Мороков.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
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Игорь МороковАнна КузнецоваГенеральная прокуратура РФОбщество
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