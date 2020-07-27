В Москве в 2020 году оштрафовали более 205 тысяч пассажиров без билета

Женщина в защитной маске в салоне трамвая в Москве. Архивное фото

Женщина в защитной маске в салоне трамвая в Москве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте в Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте в Москве с начала года, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой соцкарте в Москве с начала года – 168 тысяч в наземном транспорте и 37 тысяч в метро. Учитывая, что по карте "Тройка" проезд стоит 40 рублей, то один "заяц" заплатит за одну поездку в 25 раз больше ее стоимости", - сообщил Султанов.

Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, за использование чужой социальной карты – 2, 5 тысячи рублей, отметил он.

Руководитель "Организатора перевозок" сообщил, что была усилена работа контролеров: их стало больше, также их равномернее распределили на маршруты наземного транспорта.

Теперь контролерам помогают и полицейские, добавил Султанов, отметив, что благодаря их участию люди, не оплатившие проезд, не пытаются скрыться или вести себя грубо с контролерами – конфликты сведены на нет.