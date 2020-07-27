https://ria.ru/20200727/1574964675.html
В Москве в 2020 году оштрафовали более 205 тысяч пассажиров без билета
Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте в Москве с начала года, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:28
2020-07-27T10:28
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте в Москве
с начала года, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой соцкарте в Москве с начала года – 168 тысяч в наземном транспорте и 37 тысяч в метро. Учитывая, что по карте "Тройка" проезд стоит 40 рублей, то один "заяц" заплатит за одну поездку в 25 раз больше ее стоимости", - сообщил Султанов.
Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, за использование чужой социальной карты – 2, 5 тысячи рублей, отметил он.
Руководитель "Организатора перевозок" сообщил, что была усилена работа контролеров: их стало больше, также их равномернее распределили на маршруты наземного транспорта.
Теперь контролерам помогают и полицейские, добавил Султанов, отметив, что благодаря их участию люди, не оплатившие проезд, не пытаются скрыться или вести себя грубо с контролерами – конфликты сведены на нет.
"С начала года контролеры "Организатора перевозок" проверили более 414 тысяч автобусов, трамваев и электробусов. Больше всего нарушителей – почти 5 тысяч – было на автобусном маршруте "МЦ1", который курсирует между метро "Лесопарковая" и ММЦ УФМС. Контроль оплаты проезда ведется постоянно в течение всего времени работы московского метро и наземного транспорта, в том числе и на ночных маршрутах", - отметил он.