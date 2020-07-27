В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2019

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 2019, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены 11 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1620 человек, 80 умерли. В воскресенье в республике провели 1366 тестов на коронавирус, за все время – 504 056.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.