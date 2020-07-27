Более 230 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 июля состоит на лечении 231 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 225, подтверждённых с COVID – 231, с кислородной поддержкой – 150, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.