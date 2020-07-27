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Более 230 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:26
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353
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Более 230 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

10:26 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 июля состоит на лечении 231 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 225, подтверждённых с COVID – 231, с кислородной поддержкой – 150, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки поступили восемь пациентов, трое выписаны.
"Вчера умерли двое мужчин в возрасте 64 и 93 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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