https://ria.ru/20200727/1574964427.html
Более 230 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:26
2020-07-27T10:26
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Более 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов
.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 июля состоит на лечении 231 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 225, подтверждённых с COVID – 231, с кислородной поддержкой – 150, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.
Главврач отметил, что за сутки поступили восемь пациентов, трое выписаны.
"Вчера умерли двое мужчин в возрасте 64 и 93 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.