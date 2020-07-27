Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574964358.html
Суд в Оренбуржье отправил в колонию четырех экс-полицейских
Четверо бывших полицейских из Оренбурга получили сроки лишения свободы от 8 до 9 лет за вооруженные вымогательства с использованием служебного оружия, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:24
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургский областной суд
оренбургская область
оренбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_62588da0ce35ff9d1a2233005fe24934.jpg
https://ria.ru/20200717/1574505045.html
https://ria.ru/20200716/1574416937.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_62588da0ce35ff9d1a2233005fe24934.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1400x0_80_0_0_d77d9dacc453e0ab761bb28aa41af041.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_218:0:1018:800_1400x0_80_0_0_7ce94033692eb0426c5860421a9cd252.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), оренбургский областной суд, оренбургская область, оренбург, происшествия

Суд в Оренбуржье отправил в колонию четырех экс-полицейских

10:24 27.07.2020
751
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 27 июл – РИА Новости. Четверо бывших полицейских из Оренбурга получили сроки лишения свободы от 8 до 9 лет за вооруженные вымогательства с использованием служебного оружия, сообщает следственное управление СК РФ по области.
По данным ведомства, на скамье подсудимых оказались четверо бывших сотрудников межмуниципального управления МВД России "Оренбургское". "Установлено, что 6 и 10 июня 2018 года группа из четверых сотрудников полиции, применяя насилие и специальные средства, а также угрожая оружием и привлечением к уголовной ответственности путем подброса наркотических средств, вымогали деньги с двух компаний граждан. Полицейские использовали свое служебное положение, специальные ведомственные учеты для получения информации о потерпевших, табельное оружие и удостоверения сотрудников полиции", - говорится в сообщении оренбургского следкома.
Статуя Фемиды
17 июля, 16:34
В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов
Отмечается, что деятельность преступников пресекли полицейские. Правоохранители, подозреваемые в вымогательстве, совершенном группой лиц, с применением насилия в крупном размере и нарушении неприкосновенности жилища, были уволены.
"Оренбургским областным судом по результатам рассмотрения уголовного дела вынесен приговор в отношении четверых фигурантов, которые осуждены к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16 июля, 06:33
В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших
1301000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Оренбургский областной судОренбургская областьОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве супруги. Кадры СК РФ
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Более 230 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек
Белград
В Сербии заявили, что соглашение с ЕАЭС дает большие возможности
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Молоток судьи
В Челябинской области дело матери погибшего младенца направили в суд
Армянские военные в Тавушской области
Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном
На территории Среднеуральского женского монастыря
Свердловский детский омбудсмен не будет вмешиваться в проверку монастыря
Большая Никитская улица в Москве
Опрос показал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии
Полицейская машина в Новой Зеландии
В Новой Зеландии вождя из Самоа приговорили к 11 годам за рабовладение
Работники пожарной охраны
Более 300 человек эвакуировали из ТЦ в Нижневартовске из-за возгорания
Автомобиль выезжает из сервисного центра
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
Женщина в защитной маске в салоне трамвая в Москве
В Москве в 2020 году оштрафовали более 205 тысяч пассажиров без билета
Триумфальная арка в Кишиневе
Правительство Молдавии возобновит переговоры с Россией по кредиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния