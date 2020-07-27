Суд в Оренбуржье отправил в колонию четырех экс-полицейских

По данным ведомства, на скамье подсудимых оказались четверо бывших сотрудников межмуниципального управления МВД России "Оренбургское". "Установлено, что 6 и 10 июня 2018 года группа из четверых сотрудников полиции, применяя насилие и специальные средства, а также угрожая оружием и привлечением к уголовной ответственности путем подброса наркотических средств, вымогали деньги с двух компаний граждан. Полицейские использовали свое служебное положение, специальные ведомственные учеты для получения информации о потерпевших, табельное оружие и удостоверения сотрудников полиции", - говорится в сообщении оренбургского следкома.