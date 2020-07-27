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В Подмосковье приступили к уборке колосовых культур
Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке колосовых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:24
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей разин, московская область (подмосковье)

В Подмосковье приступили к уборке колосовых культур

10:24 27.07.2020
47
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Зерна пшеницы
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке колосовых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"В Московской области сегодня стартовала уборка зерна нового урожая. Техника вышла в поля убирать озимую пшеницу. Уборочные работы начались в южных городских округах", - приводятся слова главы министерства Андрея Разина.
По его словам, первыми к сбору нового урожая уже приступили сельскохозяйственные организации Серебряно-Прудского, Зарайского, Луховицкого и Домодедовского городских округов региона.
"В этом году предстоит убрать 164,6 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур, что на 7 % больше чем в прошлом году. Масличные культуры будем убирать с площади 37,3 тысяч гектаров, что на 38 % больше, чем в прошлом году. Зерновых и зернобобовых культур планируем собрать более 400 тыс. тонн, в 2019 году было собрано 388 тысяч тонн", - добавил министр.
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