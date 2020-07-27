https://ria.ru/20200727/1574964334.html
В Подмосковье приступили к уборке колосовых культур
Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке колосовых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:24
2020-07-27T10:24
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1400x0_80_0_0_eb4317802a577d5068db7ff620872de7.jpg
https://realty.ria.ru/20200724/1574866819.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1400x0_80_0_0_eb4317802a577d5068db7ff620872de7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1400x0_80_0_0_151f698861698cdf6391030c89844f49.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_605:0:2653:2048_1400x0_80_0_0_7d904612a7fbfcd4826e9cf66403839c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Московской области приступили к уборке колосовых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"В Московской области сегодня стартовала уборка зерна нового урожая. Техника вышла в поля убирать озимую пшеницу. Уборочные работы начались в южных городских округах", - приводятся слова главы министерства Андрея Разина
.
По его словам, первыми к сбору нового урожая уже приступили сельскохозяйственные организации Серебряно-Прудского, Зарайского, Луховицкого и Домодедовского городских округов региона.
"В этом году предстоит убрать 164,6 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур, что на 7 % больше чем в прошлом году. Масличные культуры будем убирать с площади 37,3 тысяч гектаров, что на 38 % больше, чем в прошлом году. Зерновых и зернобобовых культур планируем собрать более 400 тыс. тонн, в 2019 году было собрано 388 тысяч тонн", - добавил министр.