В Подмосковье приступили к уборке колосовых культур

"В этом году предстоит убрать 164,6 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур, что на 7 % больше чем в прошлом году. Масличные культуры будем убирать с площади 37,3 тысяч гектаров, что на 38 % больше, чем в прошлом году. Зерновых и зернобобовых культур планируем собрать более 400 тыс. тонн, в 2019 году было собрано 388 тысяч тонн", - добавил министр.