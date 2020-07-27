В Сербии заявили, что соглашение с ЕАЭС дает большие возможности

"Ратификация соглашения дает возможность поставлять сербскую продукцию на рынок с почти 200 миллионами потребителей. Особо выделил бы сыры и фруктовую ракию (крепкий алкогольный дистиллят, предмет национальной гордости). Большие возможности для пищевой промышленности, которые мы должны использовать, особенно сейчас, когда все закрываются из-за COVID-19 и многим странам требуется возможность экспортировать свои товары", - цитирует министра кабмин.

В него вошли сыры из козьего и овечьего молока и дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока. К этому перечню Ляйич добавил 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет и указал, что план Белграда - "за два-три года увеличить экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиардов долларов".