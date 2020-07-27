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В Сербии заявили, что соглашение с ЕАЭС дает большие возможности
Ратификация соглашения о беспошлинной торговле ЕАЭС и Сербии открывает большие возможности для пищевой промышленности, в первую очередь для производителей... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:21
расим ляйич
евразийский экономический союз
сербия
белград (город)
в мире
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расим ляйич, евразийский экономический союз, сербия, белград (город), в мире

В Сербии заявили, что соглашение с ЕАЭС дает большие возможности

10:21 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБелград
Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Ратификация соглашения о беспошлинной торговле ЕАЭС и Сербии открывает большие возможности для пищевой промышленности, в первую очередь для производителей сербского сыра и алкоголя на фоне пандемии COVID-19, заявил министр сельского хозяйства Бранислав Недимович.
Правительство РФ одобрило 25 июля ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Белград подписал в октябре 2019 года соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, оно проходит ратификацию всеми государствами-членами союза.
Флаги стран ЕАЭС
25 июля, 09:20
Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
"Ратификация соглашения дает возможность поставлять сербскую продукцию на рынок с почти 200 миллионами потребителей. Особо выделил бы сыры и фруктовую ракию (крепкий алкогольный дистиллят, предмет национальной гордости). Большие возможности для пищевой промышленности, которые мы должны использовать, особенно сейчас, когда все закрываются из-за COVID-19 и многим странам требуется возможность экспортировать свои товары", - цитирует министра кабмин.
Ранее вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич в интервью РИА Новости рассказал, что у страны благодаря договору с ЕАЭС не только появится соглашение о беспошлинной торговле с двумя новыми партнерами - Арменией и Киргизией, но и расширится перечень беспошлинной продукции.
В него вошли сыры из козьего и овечьего молока и дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока. К этому перечню Ляйич добавил 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет и указал, что план Белграда - "за два-три года увеличить экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиардов долларов".
Флаги стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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Расим ЛяйичЕвразийский экономический союзСербияБелград (город)В мире
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