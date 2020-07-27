В Челябинской области выявили COVID-19 у двух детей в санатории

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у двух детей, которые отдыхали в санатории-профилактории "Металлург" в городе Златоуст Челябинской области , все контактные с ними – 21 человек – вывезены с места отдыха, сообщила РИА Новости министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

"В санаторий-профилакторий заехали 317 детей. Известно, что у одного из детей заболела семья, ребенку сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Дети из отряда, где находился ребенок, были изолированы, вывезены из санатория домой. У одного контактного ребенка тест также выявил COVID-19", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что из санатория вывезли 21 ребенка – весь отряд, где у ребенка был выявлен коронавирус. Проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия, добавила она.

По данным администрации санатория-профилактория, все дети при заезде предоставили справки, в том числе и на отсутствие контакта или карантина по COVID-19, при посадке в автобус все дети прошли термометрию.

"Мы соблюдали все условия по безопасному отдыху детей. А 23 июля нам стало известно (со слов мамы), что у одного мальчика папа лежит в больнице, и результат у него положительный", - говорится в сообщении администрации в соцсети " ВКонтакте " на странице санатория.

Уточняется, что были соблюдены все меры безопасности: ребенок изолирован и в тот же день отправлен в Челябинск, дети всего этажа сдали тест на коронавирус - ответ отрицательный, кроме того, весь отряд был вывезен домой по месту жительства.

Как сообщалось, в Челябинской области с 15 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.