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В Челябинской области выявили COVID-19 у двух детей в санатории
Коронавирусную инфекцию выявили у двух детей, которые отдыхали в санатории-профилактории "Металлург" в городе Златоуст Челябинской области, все контактные с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:37
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коронавирус в россии
здоровье - общество
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коронавирус в россии, здоровье - общество, челябинская область

В Челябинской области выявили COVID-19 у двух детей в санатории

10:15 27.07.2020 (обновлено: 10:37 27.07.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовДетский отдых в оздоровительном лагере "Парус"
Детский отдых в оздоровительном лагере Парус
© РИА Новости / Константин Чалабов
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у двух детей, которые отдыхали в санатории-профилактории "Металлург" в городе Златоуст Челябинской области, все контактные с ними – 21 человек – вывезены с места отдыха, сообщила РИА Новости министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
"В санаторий-профилакторий заехали 317 детей. Известно, что у одного из детей заболела семья, ребенку сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Дети из отряда, где находился ребенок, были изолированы, вывезены из санатория домой. У одного контактного ребенка тест также выявил COVID-19", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что из санатория вывезли 21 ребенка – весь отряд, где у ребенка был выявлен коронавирус. Проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия, добавила она.
По данным администрации санатория-профилактория, все дети при заезде предоставили справки, в том числе и на отсутствие контакта или карантина по COVID-19, при посадке в автобус все дети прошли термометрию.
"Мы соблюдали все условия по безопасному отдыху детей. А 23 июля нам стало известно (со слов мамы), что у одного мальчика папа лежит в больнице, и результат у него положительный", - говорится в сообщении администрации в соцсети "ВКонтакте" на странице санатория.
Уточняется, что были соблюдены все меры безопасности: ребенок изолирован и в тот же день отправлен в Челябинск, дети всего этажа сдали тест на коронавирус - ответ отрицательный, кроме того, весь отряд был вывезен домой по месту жительства.
Как сообщалось, в Челябинской области с 15 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
По данным минздрава региона, на утро 27 июля в регионе подтверждены 11291 случай заболевания COVID-19 (плюс 128 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 106 человек, всего 7323 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоЧелябинская область
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