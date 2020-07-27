В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Ростовской области

"По данным Ростгидромета, в ближайшие часы и до конца суток 27 июля, а также ночью и днем 28 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду", - сказал он.