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В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Ростовской области
Сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра ожидаются местами по Ростовской области в течение 27 июля и днем 28 июля, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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ростовская область
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), батайск, ростовская область, ростов-на-дону, общество

В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Ростовской области

10:15 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра ожидаются местами по Ростовской области в течение 27 июля и днем 28 июля, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"По данным Ростгидромета, в ближайшие часы и до конца суток 27 июля, а также ночью и днем 28 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду", - сказал он.
МЧС просит жителей максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.
Около недели назад в Ростове-на-Дону и Батайске прошел сильный ливень. Тогда за несколько часов в регионе выпало 26 миллилитров воды при том, что критическая отметка для объявления режима ЧС – 30 миллилитров. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено. Подтопленными оказались, в том числе, два железнодорожных пути в районе ростовского вокзала, около 60 придомовых территорий, более 20 частных жилых дома, дорожная сеть городов. Был размыт склон у мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БатайскРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
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