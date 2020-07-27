В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра ожидаются местами по Ростовской области в течение 27 июля и днем 28 июля, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"По данным Ростгидромета, в ближайшие часы и до конца суток 27 июля, а также ночью и днем 28 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду", - сказал он.
МЧС просит жителей максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.
Около недели назад в Ростове-на-Дону и Батайске прошел сильный ливень. Тогда за несколько часов в регионе выпало 26 миллилитров воды при том, что критическая отметка для объявления режима ЧС – 30 миллилитров. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено. Подтопленными оказались, в том числе, два железнодорожных пути в районе ростовского вокзала, около 60 придомовых территорий, более 20 частных жилых дома, дорожная сеть городов. Был размыт склон у мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке".
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