https://ria.ru/20200727/1574963681.html
В ДТП на юге Турции погибли по меньшей мере шесть человек
По меньшей мере шесть человек, из них пять военных, погибли и десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом в провинции Мерсин на юге Турции,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:12
2020-07-27T10:12
мерсин (провинция)
турция
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573927538.html
мерсин (провинция)
турция
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мерсин (провинция), турция, в мире