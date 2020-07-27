В ДТП на юге Турции погибли по меньшей мере шесть человек

"Служебный автобус, перевозивший военнослужащих, по невыясненной пока причине перевернулся в районе Мут нашей провинции. По предварительным данным, пять военных и водитель погибли. Десять тяжелораненых военнослужащих доставлены в больницу города Мут", - говорится в сообщении местных властей.