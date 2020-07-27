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В ДТП на юге Турции погибли по меньшей мере шесть человек
По меньшей мере шесть человек, из них пять военных, погибли и десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом в провинции Мерсин на юге Турции,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:12
мерсин (провинция)
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в мире
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мерсин (провинция), турция, в мире

В ДТП на юге Турции погибли по меньшей мере шесть человек

10:12 27.07.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, из них пять военных, погибли и десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с автобусом в провинции Мерсин на юге Турции, сообщает администрация губернатора региона в понедельник.
"Служебный автобус, перевозивший военнослужащих, по невыясненной пока причине перевернулся в районе Мут нашей провинции. По предварительным данным, пять военных и водитель погибли. Десять тяжелораненых военнослужащих доставлены в больницу города Мут", - говорится в сообщении местных властей.
Автомобили скорой помощи в Турции
6 июля, 01:25
В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
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Мерсин (провинция)ТурцияВ мире
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