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В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек
Один человек пострадал в вооруженном конфликте около бара в Уфе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:11
республика башкортостан
уфа
происшествия
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республика башкортостан
уфа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика башкортостан, уфа, происшествия

В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек

10:10 27.07.2020 (обновлено: 10:11 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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УФА, 27 июл – РИА Новости. Один человек пострадал в вооруженном конфликте около бара в Уфе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Инцидент произошел в ночь на понедельник около одного из ночных баров на улице Чернышевского в Уфе. Между двумя мужчинами возник конфликт, из заведения вышли их друзья, произошла перестрелка из пневматического оружия. Один человек с травмами обратился за медицинской помощью", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Уфы.
В МВД по Башкирии сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство". По предварительны данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами", - официально прокомментировали РИА Новости в пресс-службе башкирской полиции.
Радий Хабиров
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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