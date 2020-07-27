В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек

"Инцидент произошел в ночь на понедельник около одного из ночных баров на улице Чернышевского в Уфе. Между двумя мужчинами возник конфликт, из заведения вышли их друзья, произошла перестрелка из пневматического оружия. Один человек с травмами обратился за медицинской помощью", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Уфы.