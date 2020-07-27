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В Республике Алтай около тысячи человек вылечились от коронавируса
Около тысячи человек вылечились от коронавируса в Республике Алтай, за минувшие сутки выздоровели 25 пациентов, ещё около 500 продолжает лечение, сообщают в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:10
2020-07-27T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика алтай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, здоровье - общество, республика алтай
БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости.
Около тысячи человек вылечились от коронавируса
в Республике Алтай
, за минувшие сутки выздоровели 25 пациентов, ещё около 500 продолжает лечение, сообщают в оперштабе.
"В Республике Алтай в воскресенье, 26 июля, выздоровели 25 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов. По данным на утро 27 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 997 человек… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1476 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у восьми жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у пяти жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей, и у жителя Майминского района. 12 из 14 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В двух случаях диагностированы симптомы ОРВИ.
"Ранее в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 52 518 человек. В воскресенье, 26 июля, исследовано 263 пробы. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 489 человек.