ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более половины россиян положительно относятся к президенту Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко , свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.

Отмечается, что среди положительных чувств 34% респондентов выражают уважение, 18% - симпатию, 14% - доверие. Среди негативных чувств 7% испытывают недоверие, 5% - разочарование, а среди нейтральных чувств у 22% безразличие.