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ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:08
россия
александр лукашенко
вциом
белоруссия
общество
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https://ria.ru/20200724/1574864232.html
Это как наш белстат - там тоже все белорусы за лукашенко, а на самом деле все наоборот и большая часть белорусов его терпеть не может.
12
Я живу на Кубани, с кем общаюсь все его хвалят.
11
7
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, вциом, белоруссия, общество

ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко

10:08 27.07.2020
955
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.
Отмечается, что среди положительных чувств 34% респондентов выражают уважение, 18% - симпатию, 14% - доверие. Среди негативных чувств 7% испытывают недоверие, 5% - разочарование, а среди нейтральных чувств у 22% безразличие.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВЦИОМБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
Это как наш белстат - там тоже все белорусы за лукашенко, а на самом деле все наоборот и большая часть белорусов его терпеть не может.
27 июля, 10:21
Anraeth Erith
400017
Я живу на Кубани, с кем общаюсь все его хвалят.
27 июля, 10:24
валера удовиченко
601004
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