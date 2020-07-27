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В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 37 390
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 73 и достигло 37 390, еще шесть человек скончались, сообщается в РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:07
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 37 390

10:07 27.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 73 и достигло 37 390, еще шесть человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 37 317 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 705 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 37 390 случаев коронавируса. Вылечились 26 665 пациентов. Скончались 711 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9793 пациента, проведены 157 466 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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