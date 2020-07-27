Опрос показал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Количество россиян, считающих, что отношения между Россией и Количество россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются в последнее время, увеличилось за несколько месяцев почти вдвое, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По результатам исследования, число граждан, которые полагают, что отношения России и Белоруссии ухудшаются в течение последнего года, увеличилось почти в два раза с декабря 2019 года (12% против 21% в 2020 году). При этом 49% считают, что отношения остаются прежними, 11% - что улучшаются, 19% затруднились ответить.

Отмечается, что 27% респондентов оценили бы нынешние отношения России и Белоруссии в целом как нормальные и спокойные, 19% - как прохладные, 17% - как хорошие, 15% - как дружественные, 6% - как напряженные, 16% затруднились ответить.