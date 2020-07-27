https://ria.ru/20200727/1574963296.html
Опрос показал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии
Количество россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются в последнее время, увеличилось за несколько месяцев почти вдвое,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:06
2020-07-27T10:06
вциом
белоруссия
общество
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https://ria.ru/20200722/1574705595.html
https://ria.ru/20200717/1574514491.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976855_0:326:3059:2047_1400x0_80_0_0_fcee11a3d9d20ce8c07f39bd33689276.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, белоруссия, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Количество россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией
ухудшаются в последнее время, увеличилось за несколько месяцев почти вдвое, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По результатам исследования, число граждан, которые полагают, что отношения России и Белоруссии ухудшаются в течение последнего года, увеличилось почти в два раза с декабря 2019 года (12% против 21% в 2020 году). При этом 49% считают, что отношения остаются прежними, 11% - что улучшаются, 19% затруднились ответить.
Отмечается, что 27% респондентов оценили бы нынешние отношения России и Белоруссии в целом как нормальные и спокойные, 19% - как прохладные, 17% - как хорошие, 15% - как дружественные, 6% - как напряженные, 16% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.