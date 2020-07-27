Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574963296.html
Опрос показал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии
Количество россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются в последнее время, увеличилось за несколько месяцев почти вдвое,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:06
вциом
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976855_0:326:3059:2047_1400x0_80_0_0_fcee11a3d9d20ce8c07f39bd33689276.jpg
https://ria.ru/20200722/1574705595.html
https://ria.ru/20200717/1574514491.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976855_0:326:3059:2047_1400x0_80_0_0_fcee11a3d9d20ce8c07f39bd33689276.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976855_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_3fb9601f991e9dd8a25e84a161efd2cf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976855_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_101ce1c9633a8420d7f2a43371a6ee72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, белоруссия, общество

Опрос показал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии

10:06 27.07.2020
2251
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоБольшая Никитская улица в Москве
Большая Никитская улица в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Количество россиян, считающих, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшаются в последнее время, увеличилось за несколько месяцев почти вдвое, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, число граждан, которые полагают, что отношения России и Белоруссии ухудшаются в течение последнего года, увеличилось почти в два раза с декабря 2019 года (12% против 21% в 2020 году). При этом 49% считают, что отношения остаются прежними, 11% - что улучшаются, 19% затруднились ответить.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
22 июля, 12:01Союзное государство
Мишустин оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Отмечается, что 27% респондентов оценили бы нынешние отношения России и Белоруссии в целом как нормальные и спокойные, 19% - как прохладные, 17% - как хорошие, 15% - как дружественные, 6% - как напряженные, 16% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
17 июля, 19:11Союзное государство
Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
1920202
Обсудить 1
ВЦИОМБелоруссияОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве супруги. Кадры СК РФ
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Эксперт прокомментировал заявление Мааса об участии России в G7
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В перестрелке у бара в Уфе пострадал человек
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас заявил о невозможности решения международных конфликтов без России
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Медицинские работники входят в красную зону
Московская больница №24 возвращается к стандартному режиму работы
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
На Украине эвакуировали ТРЦ из-за сообщения о минировании
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе
Киев
Украинский портал StopFake обвинили в связях с ультраправыми
Врач
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Автомобиль выезжает из сервисного центра
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп назвал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния