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На Украине эвакуировали ТРЦ из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области, взрывчатку не нашли, для проверки... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:08
львовская область
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
львовская область, в мире

На Украине эвакуировали ТРЦ из-за сообщения о минировании

10:05 27.07.2020 (обновлено: 11:08 27.07.2020)
122
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области, взрывчатку не нашли, для проверки эвакуировали около 5 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, сообщение о "минировании" одного из ТРЦ во Львовской области поступило в воскресенье вечером, на месте работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.
Сотрудник Украинской полиции в Киеве
23 июля, 13:09
В Киеве обнаружили "подозрительный" пакет
"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили… Всего из заведения эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников", - говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном "минировании".
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