На Украине эвакуировали ТРЦ из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области , взрывчатку не нашли, для проверки эвакуировали около 5 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным полиции, сообщение о "минировании" одного из ТРЦ во Львовской области поступило в воскресенье вечером, на месте работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили… Всего из заведения эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников", - говорится в сообщении.