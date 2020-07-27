https://ria.ru/20200727/1574963236.html
На Украине эвакуировали ТРЦ из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области, взрывчатку не нашли, для проверки... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:05
2020-07-27T11:08
львовская область
в мире
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львовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Украинские правоохранители проверяли информацию о "минировании" торгово-развлекательного центра во Львовской области
, взрывчатку не нашли, для проверки эвакуировали около 5 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
По данным полиции, сообщение о "минировании" одного из ТРЦ во Львовской области поступило в воскресенье вечером, на месте работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.
"Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили… Всего из заведения эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников", - говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном "минировании".