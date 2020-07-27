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В Крыму выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество

В Крыму выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки

10:04 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции", - сообщил Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, за истекшие сутки обследовано 1939 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1116 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 827 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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