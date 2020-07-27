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Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
Генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов раскрыл гонорары певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:21
новости культуры
россия
шоу-бизнес
алла пугачева
общество
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https://ria.ru/20200611/1572810820.html
Налоги она все платит с этих гонораров?
62
А теперь смотрим ее налоговые декларации...
59
28
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_0:170:2828:1761_1400x0_80_0_0_8688461c866cc7e60ef9bc777c6e883c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, россия, шоу-бизнес, алла пугачева, общество

Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой

09:55 27.07.2020 (обновлено: 12:21 27.07.2020)
34244
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов раскрыл гонорары певицы Аллы Пугачевой.
Он признался, что нашел прайс-лист 1998 года, согласно которому доход артистки за частное выступление составлял 25 тысяч долларов. По словам Морозова, за последние 20 лет ее гонорар вырос больше чем в десять раз.
"Сейчас Алла Борисовна просит за частное выступление 350 тысяч евро", — отметил организатор концертов в комментарии "Комсомольской правде".
При этом Морозов отметил, что из-за кризиса артистов неохотно приглашают на корпоративы и частные вечеринки.
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2353391050301
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Новости культурыРоссияШоу-бизнесАлла ПугачеваОбщество
Популярные комментарии
Налоги она все платит с этих гонораров?
27 июля, 09:58
Арсений Новиков
48110201
А теперь смотрим ее налоговые декларации...
27 июля, 09:59
Илья Jlord
46110200
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