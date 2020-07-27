https://ria.ru/20200727/1574962754.html
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
Генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов раскрыл гонорары певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:55
2020-07-27T12:21
новости культуры
россия
шоу-бизнес
алла пугачева
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_0:170:2828:1761_1400x0_80_0_0_8688461c866cc7e60ef9bc777c6e883c.jpg
https://ria.ru/20200611/1572810820.html
Арсений Новиков
Налоги она все платит с этих гонораров?
62
Илья Jlord
А теперь смотрим ее налоговые декларации...
59
28
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_0:170:2828:1761_1400x0_80_0_0_8688461c866cc7e60ef9bc777c6e883c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_128:0:2701:1930_1400x0_80_0_0_f69375c2de110eb71a2ff1c5c49b1841.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_449:0:2379:1930_1400x0_80_0_0_7632e09ba0d376fc066eb3a6f3bea3bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, шоу-бизнес, алла пугачева, общество