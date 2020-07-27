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Более 300 человек эвакуировали из ТЦ в Нижневартовске из-за возгорания
Более 300 человек эвакуировали из торгового центра в Нижневартовске (ХМАО) из-за возгорания в вентиляционной шахте, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижневартовск
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижневартовск, происшествия

Более 300 человек эвакуировали из ТЦ в Нижневартовске из-за возгорания

09:55 27.07.2020 (обновлено: 10:13 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники пожарной охраны
Работники пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работники пожарной охраны. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Более 300 человек эвакуировали из торгового центра в Нижневартовске (ХМАО) из-за возгорания в вентиляционной шахте, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Информация о возгорании на третьем этаже торгового центра "Югра Молл" поступила в экстренные службы около 11 часов (9.00 мск) в понедельник.
Сотрудник МЧС РФ
13 июня, 15:32
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"Через четыре минуты прибыли первые подразделения. В 11.15 объявлена ликвидация горения в вентиляционной шахте на площади 0,3 квадратных метра. Пострадавших нет, эвакуированы были 320 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что органы дознания устанавливают причину возгорания.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НижневартовскПроисшествия
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