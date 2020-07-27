https://ria.ru/20200727/1574962730.html
Более 300 человек эвакуировали из ТЦ в Нижневартовске из-за возгорания
Более 300 человек эвакуировали из торгового центра в Нижневартовске (ХМАО) из-за возгорания в вентиляционной шахте, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:55
2020-07-27T10:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижневартовск
происшествия
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https://ria.ru/20200613/1572887450.html
нижневартовск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155252/85/1552528567_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_8416996f4836c4efdabfe5e1b7c8e98a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижневартовск, происшествия