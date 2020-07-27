Более 300 человек эвакуировали из ТЦ в Нижневартовске из-за возгорания

Информация о возгорании на третьем этаже торгового центра "Югра Молл" поступила в экстренные службы около 11 часов (9.00 мск) в понедельник.

В Москве потушили возгорание в ТЦ "Афимолл сити"

В Москве потушили возгорание в ТЦ "Афимолл сити"

"Через четыре минуты прибыли первые подразделения. В 11.15 объявлена ликвидация горения в вентиляционной шахте на площади 0,3 квадратных метра. Пострадавших нет, эвакуированы были 320 человек", - сказал собеседник агентства.