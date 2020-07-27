В ДНР оценили соблюдение мер по обеспечению перемирия в Донбассе

С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.