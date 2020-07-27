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В ДНР оценили соблюдение мер по обеспечению перемирия в Донбассе
Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе с момента начала действия дополнительных мер по его обеспечению не зафиксировано, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:53
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР оценили соблюдение мер по обеспечению перемирия в Донбассе

09:53 27.07.2020
407
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Нарушений перемирия со стороны украинских силовиков в Донбассе с момента начала действия дополнительных мер по его обеспечению не зафиксировано, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"С момента вступления в силу соответствующих мер (обеспечения перемирия – ред.), с 00.01 до 03.00 (совпадает с мск), нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Флаг ДНР
Вчера, 02:05
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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