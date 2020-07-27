https://ria.ru/20200727/1574962601.html
В Алтайском крае почти две тысячи человек лечатся от COVID-19
Алтайский край выявил за сутки 134 инфицированных коронавирусом, лечение продолжают около 2 тысяч заражённых COVID-19, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:53
2020-07-27T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:137:3155:1912_1400x0_80_0_0_9751b5d875288a89d27e88102ba0d916.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край
БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Алтайский край
выявил за сутки 134 инфицированных коронавирусом, лечение продолжают около 2 тысяч заражённых COVID-19, сообщают в региональном оперштабе.
"На сегодняшний день продолжают лечение – 1990 человек, из них на лечении в госпиталях находятся 886 пациентов, амбулаторное лечение получают 1104 пациента. На 27 июля в Алтайском крае зарегистрировано 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в крае инфицированных – 8665. Тяжелобольных – 107, на аппарате ИВЛ – 35. Всего выздоровели 6479 человек. Из них за прошедшие сутки - 61 человек.
"За весь период скончались 196 человек (за прошедшие сутки – 6 человек, 5 – от COVID-19, 1 – по иной причине смерти), от коронавирусной инфекции всего скончались 80 человек, по иным причинам смерти – 113 человек, на экспертизе – 3 человека", - уточняют в оперштабе.
На 27 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2307 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 38 867 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 289 028 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.