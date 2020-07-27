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В Алтайском крае почти две тысячи человек лечатся от COVID-19
Алтайский край выявил за сутки 134 инфицированных коронавирусом, лечение продолжают около 2 тысяч заражённых COVID-19, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:53
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край

В Алтайском крае почти две тысячи человек лечатся от COVID-19

09:53 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Алтайский край выявил за сутки 134 инфицированных коронавирусом, лечение продолжают около 2 тысяч заражённых COVID-19, сообщают в региональном оперштабе.
"На сегодняшний день продолжают лечение – 1990 человек, из них на лечении в госпиталях находятся 886 пациентов, амбулаторное лечение получают 1104 пациента. На 27 июля в Алтайском крае зарегистрировано 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в крае инфицированных – 8665. Тяжелобольных – 107, на аппарате ИВЛ – 35. Всего выздоровели 6479 человек. Из них за прошедшие сутки - 61 человек.
"За весь период скончались 196 человек (за прошедшие сутки – 6 человек, 5 – от COVID-19, 1 – по иной причине смерти), от коронавирусной инфекции всего скончались 80 человек, по иным причинам смерти – 113 человек, на экспертизе – 3 человека", - уточняют в оперштабе.
На 27 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2307 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 38 867 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 289 028 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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