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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Свыше 980 пациентов, в том числе 391 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:51
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19

09:51 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Свыше 980 пациентов, в том числе 391 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 984. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 949. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 391. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: девять. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 39", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписан 61 пациент, поступили 97 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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