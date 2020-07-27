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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 554 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 554 и достигло 20 820, сообщила в понедельник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 554 новых случая заражения коронавирусом

09:49 27.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 554 и достигло 20 820, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К воскресенью число зарегистрированных случаев составляло 20 266, скончались 112 пациентов, 10 831 выздоровел.
Узбекистан
26 июля, 13:52Распространение нового коронавируса
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"По состоянию на 27 июля 2020 года 11.30 (9.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 20 820 ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 117 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 11 105. В воскресенье из больниц были выписаны 274 человека, в субботу – 359, в пятницу – 323. Сейчас на лечении находятся 9 598 пациентов с COVID-19, в том числе 152 - в тяжелом состоянии, 65 - в крайне тяжелом.
Накануне власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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