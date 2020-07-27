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В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками в воскресенье
Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в воскресенье, сообщили в понедельник журналистам в представительстве... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками в воскресенье

09:47 27.07.2020 (обновлено: 09:57 27.07.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в воскресенье, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили, что в субботу украинские силовики трижды нарушили перемирие в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, силовики выпустили по республике 46 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 51 единица", - добавил представитель ведомства.
Флаг ДНР
Вчера, 02:05
В ДНР заявили о готовности реагировать на нарушения прекращения огня
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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