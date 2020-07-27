https://ria.ru/20200727/1574962417.html
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками в воскресенье
Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в воскресенье, сообщили в понедельник журналистам в представительстве... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:47
2020-07-27T09:57
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донбасс
донецкая народная республика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире