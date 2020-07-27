В Воронежской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото

Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Воронежской области превысило 10,8 тысячи, за сутки выявлено 89 новых случаев, сообщает правительство региона.

С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на воскресенье, в регионе было 10 714 случаев COVID. Выздоровели 10 303 пациента, умерли 88.

"Воронежская область, 09.08 (мск), понедельник, 27 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 803. Выздоровели: 10 310. Умерли: 88", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки выявлены 89 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки семь человек.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.