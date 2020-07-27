https://ria.ru/20200727/1574962225.html
В Воронежской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Воронежской области превысило 10,8 тысячи, за сутки выявлено 89 новых случаев, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:39
2020-07-27T09:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости.
Число заболевших коронавирусом
в Воронежской области
превысило 10,8 тысячи, за сутки выявлено 89 новых случаев, сообщает правительство региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на воскресенье, в регионе было 10 714 случаев COVID. Выздоровели 10 303 пациента, умерли 88.
"Воронежская область, 09.08 (мск), понедельник, 27 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 803. Выздоровели: 10 310. Умерли: 88", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлены 89 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки семь человек.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.