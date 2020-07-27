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В Воронежской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Воронежской области превысило 10,8 тысячи, за сутки выявлено 89 новых случаев, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:39
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

09:39 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Воронежской области превысило 10,8 тысячи, за сутки выявлено 89 новых случаев, сообщает правительство региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на воскресенье, в регионе было 10 714 случаев COVID. Выздоровели 10 303 пациента, умерли 88.
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
26 июля, 10:24Распространение нового коронавируса
В Воронежской области число пациентов с коронавирусом выросло до 10 714
"Воронежская область, 09.08 (мск), понедельник, 27 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 803. Выздоровели: 10 310. Умерли: 88", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлены 89 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки семь человек.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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