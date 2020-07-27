Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфицирующих средствах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфицирующих средствах, говорится на сайте ведомства.

Подчеркивается, что было проведено исследование, которое показало, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях более чем на 48 часов. При этом обработка поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет бороться с жизнеспособными вирусными частицами.

"В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус", — говорится в сообщении.

Добавляется, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфицирующие средства обладают такой же эффективностью.

"Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут", — добавляется в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.