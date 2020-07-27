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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574962192.html
Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфицирующих средствах
Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфицирующих средствах,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфицирующих средствах

09:38 27.07.2020 (обновлено: 19:18 27.07.2020)
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© Depositphotos / Elena ElisseevaАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук
© Depositphotos / Elena Elisseeva
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфицирующих средствах, говорится на сайте ведомства.
Подчеркивается, что было проведено исследование, которое показало, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях более чем на 48 часов. При этом обработка поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет бороться с жизнеспособными вирусными частицами.
"В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус", — говорится в сообщении.
Добавляется, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфицирующие средства обладают такой же эффективностью.
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"Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут", — добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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