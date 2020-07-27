На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 65 656

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 807, до 65 656, умерли еще 11 человек, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей, а также 43 медработника. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 315 человек. Всего за время пандемии заболели 65 656 человек, из них 4 661 детей и 8 380 медработников. Всего выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев – 1 616", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ровенской областях (78) и Киеве (70).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.