На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 65 656

"За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей, а также 43 медработника. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 315 человек. Всего за время пандемии заболели 65 656 человек, из них 4 661 детей и 8 380 медработников. Всего выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев – 1 616", - сказал Степанов на брифинге.